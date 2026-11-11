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VIOLÊNCIA

Patroa é acusada de agredir ex-funcionária durante perícia em Arapongas

Caso foi registrado na tarde desta terça-feira na Rua Pombas

Escrito por Da Redação
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Patroa é acusada de agredir ex-funcionária durante perícia em Arapongas
Autor Foto: Arquivo TN

Uma perícia judicial trabalhista terminou em caso de polícia na tarde desta terça-feira (10), em um estabelecimento comercial na Rua Pombas, na região central de Arapongas. A dona da empresa teria perdido o controle e agredido fisicamente uma antiga trabalhadora do local.

-LEIA MAIS: Três irmãos estão entre os mortos em grave acidente na PR-508 no litoral do Paraná

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A vítima compareceu ao endereço acompanhada de sua advogada para cumprir a etapa de um processo que move contra o estabelecimento. Durante a avaliação, a proprietária teria se irritado com as respostas que estavam sendo fornecidas pela antiga colaboradora.

Em um momento de descontrole, a empresária teria desferido um tapa no rosto da vítima e passado a atirar objetos contra ela. A situação só não tomou proporções maiores graças à intervenção da advogada, que conseguiu segurar a mulher até que os ânimos se acalmassem.

A Polícia Militar foi acionada para apaziguar a situação. No local, a equipe registrou o episódio e orientou todas as envolvidas sobre as medidas legais que devem ser tomadas a partir de agora.

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AGRESSÃO ARAPONGAS direitos do trabalhador perícia judicial violência no trabalho
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