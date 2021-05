Pastores e obreiros cantam para pacientes do Honpar; vídeo

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Uma homenagem para pacientes internados no Hospital do Norte Paranaense (Honpar) foi realizada no começo da tarde deste Domingo de Páscoa (4), em Arapongas.

A apresentação em volta da instituição foi feita por pastores e obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Bairro San Rafael.

Na gravação de vídeo feita por Evanildo Cogorni, de Arapongas, é possível ver a emoção de quem participou do momento especial.

Assista ao vídeo:

Evanildo Cogorni