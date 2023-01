Pastor do Mercado deve ser indiciado por atropelar ciclista

Da Redação

22ª SDP de Arapongas

A Polícia Civil de Arapongas, norte do Paraná, confirmou, nesta terça-feira (3), que o vereador Paulo César de Araújo, mais conhecido como Pastor do Mercado, deve ser indiciado por tentativa de homicídio após atropelar um ciclista. O acidente aconteceu no mês passado e o vereador fugiu sem prestar socorro à vítima que sofreu ferimentos graves.

Segundo o delegado-chefe da 22ª Subdivisão Policial (SDP), Maurício de Oliveira Camargo, a vítima é um homem de 33 anos que pedalava sua bicicleta pela Rua Perdizes, no centro da cidade, quando foi atingido pelo carro dirigido pelo Pastor do Mercado, por volta das 19h40. Ainda conforme o delegado, testemunhas afirmaram que a vítima acabou sendo prensada entre o carro do vereador e outro veículo que estava estacionado na rua.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Santa Casa com ferimentos graves. Segundo o delegado, a vítima já recebeu alta, contudo, ficará impossibilitada de se locomover por até quatro meses, em função da lesão de natureza grave.

Ao ser interrogado pela polícia, na segunda-feira (2), Paulo relatou que fugiu do local porque teria sido xingado pelo ciclista que estava ferido. O vereador ainda justificou que não acionou o socorro, pois um motociclista que parou no local se propôs a chamar o Samu.

Ouvimos várias testemunhas e fizemos o levantamento do local. Só não conseguimos imagens de câmeras de monitoramento. O agravante é o fato de ele ter fugido do local. O vereador tinha o dever e obrigação de parar e prestar socorro à vítima e não fugir" - Maurício de Oliveira Camargo,,

De acordo com a polícia, os indícios de que o vereador estava sob efeito de bebida alcoólica não se comprovou. No momento do acidente, ele usava tornozeleira eletrônica em função de outro processo no qual responde.

Pastor do Mercado foi presosuspeito de agredir três mulheres, incluindo uma idosa, em 31 de janeiro de2022. A Polícia Civil informou na época que as agressões teriam acontecido em datas diferentes em 2021 e também em janeiro de 2022. As vítimas foram uma idosa de 62 anos e mais duas mulheres.

Após ampla repercussão do caso, o Legislativo abriu uma comissão processante e o vereador acabou cassado por 13 votos favoráveis e uma abstenção durante sessão ordinária que durou cerca de dez horas em 2 de maio.

Contudo, em setembro do ano passado o Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) devolveu o mandato do vereador de Arapongas que reassumiu o cargo.