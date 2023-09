Passageira de ônibus é vítima de importunação sexual; homem foi preso

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (22) no terminal rodoviário de Arapongas, no Norte do Paraná, depois de ter cometido um crime de importunação sexual. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) por volta das 09h19. De acordo com a vítima, o suspeito teria passado a mão na sua perna e estaria se masturbando dentro de um ônibus interestadual.

continua após publicidade

Conforme o boletim de ocorrência, a polícia foi chamada pelos funcionários da empresa de transporte responsável pelo ônibus que fazia o trajeto Porto Alegre-Londrina. Na parada feita em Arapongas, a passageira pediu ajuda após ter sido importunada sexualmente por um outro passageiro.

- LEIA MAIS: Youtuber famoso é flagrado espionando mulher tomando banho em academia

continua após publicidade

Segundo relato da vítima, ela estava sentada em seu banco, em uma fila individual, quando percebeu que alguém estaria passando a mão em sua perna. A jovem puxou a cortina para ver o que era e se deparou com um homem adulto se masturbando. O suspeito estava sentado do outro lado do corredor, em uma fileira de bancos duplos. A mulher relatou o ocorrido ao motorista que, prontamente, avisou a gerente responsável da empresa em Arapongas, que acionou a PM.

Os policiais deram voz de prisão ao homem, que não resistiu. De acordo com as autoridades, o suspeito afirmou que, na verdade, sua carteira teria caído no chão e ele teria a pegado e não passado a mão nas pernas da mulher, tampouco estava se masturbando. Ele disse que estaria guardando a carteira em um dos bolsos da calça.

Diante dos fatos, suspeito e vítima foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Arapongas para as devidas providências.

Siga o TNOnline no Google News