Passageira de carro que colidiu violentamente contra poste morre no hospital em Arapongas

Acidente de trânsito foi registrado na madrugada de sábado; vítima foi identificada como Geovana Eduarda Fogaça de Lima, de 22 anos

A passageira do Honda Civic que colidiu violentamente contra um poste na madrugada de sábado (22), em Arapongas (PR), morreu no Hospital Honpar. A vítima foi identificada como Geovana Eduarda Fogaça de Lima, de 22 anos. A informação foi confirmada pela assessoria da unidade de saúde.

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O acidente aconteceu na Rua Condor, por volta das 3h45, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Além de Geovana, o marido dela, que conduzia o carro, também sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Honpar. Ele segue internado e não há informações sobre o estado de saúde dele.

As causas do acidente são apuradas pelas autoridades. Imagens de câmeras de segurança flagraram o acidente. Pelos vídeos, é possível ver que o veículo já desgovernado colide violentamente contra um poste. Após a batida, o carro ficou completamente destruído.

Além do marido, Geovana deixa dois filhos. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.