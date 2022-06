Participe da Campanha do Agasalho 'Cabide não sente frio'

Da Redação

As doações seguem até o dia 30 de junho

A estação mais fria do ano iniciou oficialmente nesta terça-feira (21). Por isso, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) reforça para as doações da campanha de inverno “ Cabide não sente frio 2022”, em Arapongas. As doações seguem até o dia 30 de junho. A 6ª edição da mobilização visa arrecadar o maior número de agasalhos, roupas e cobertores em bom estado a serem doados para as famílias que mais precisam.

Como doar?

As caixas coletoras personalizadas com o tema da campanha estão disponíveis em vários locais (Paço Municipal; CCI’s, escolas municipais; CMEI’s; CRAS; UBS’s; comércios; empresas e etc). A Semas disponibilizará também pontos de coletas itinerantes nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) – com datas e horários a serem divulgados no decorrer da campanha.

A população pode retirar as peças doadas em três locais:



- CCI TIA SU (R. Gavião Preto, 439 - Jd Vale Petrópolis). Das 8h00 às 11h00. E das 13h00 às 17h00.

- CCI ANTONIETA ZAMPAOLO (Rua Andorinha do Rio - Parque Industrial IV) – anexo ao CEU DAS ARTES. Das 8h00 às 11h00. E das 13h00 às 17h00.

- CCI FELIZ IDADE (R. Iratauá, 781 - Vila Araponguinha). Das 8h00 às 11h00. E das 13h00 às 17h00.