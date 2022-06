Parque temático de Arapongas faz sucesso entre as crianças

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No sábado (25), a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur), de Arapongas, inaugurou o Parque Temático em formato de barco; instalado na praça pública Dr. Ciro Bolivar, localizada ao lado do Hospital Santa Rita, entre as Ruas Lori e Noitibó, no Centro. A novidade foi um sucesso, especialmente entre as crianças.

continua após publicidade .

Diversos pais levaram a criançada para estrear o espaço que conta com um mirante, um leme, um jogo da velha, uma escada de corda e um escorregador. Além disso, o playground terá carrossel, trampolim redondo, escalada torcida, balanço dois lugares e estação multi-exercitadora infantil.

De acordo com a Seodur, a previsão é de que a próxima seja instalada no mês de agosto. Serão mais oito instalações de Parques Infantis Temáticos, nos bairros: Conjunto Padre Chico, Casa Grande, Jd. Monte Carlo II, Jardim San Raphael, Jardim San Raphael 5, Vila Aparecida, Jardim Aeroporto e Padre Bernardo.

continua após publicidade .

Todas as instalações contam com emendas do deputado federal Pedro Lupion, no Ministério da Cidadania, no valor de R$ 1.166.400,00 e recursos próprios da cidade.

Siga o TNOnline no Google News