Paróquia de Arapongas faz comemoração dos 'eternos namorados', veja

Um dia para celebrar os 'eternos namorados'. Com essa proposta, a Paróquia Santíssima Trindade, em Arapongas, reuniu casais com até 63 anos de matrimônio para uma celebração de amor e também de fé. A comemoração, promovida pela Pastoral Familiar, aconteceu no último domingo (18).

Quarenta e três casais com uniões que variam de 40 até 63 anos participaram da comemoração, iniciada com a Santa Missa em ação de graças, celebrada pelo padre João Ozório, seguida de atividades no salão de eventos com música, dança, brindes e desafios. O evento foi encerrado com almoço.

Com 60 anos de união, Maria Alice e Vanderlei Sartori destacaram a dedicação da equipe envolvida no evento. “É comovente e animador presenciar a dedicação do grupo da Pastoral, seu entusiasmo e capacidade de comunicação, trabalhando para propagar a boa nova. É muito bom ver a equipe vocacionada para promover a família, alegrando os velhos corações ainda enamorados”, comenta Vanderlei, destacando que o grupo soma 'mais de 2 mil anos de namoro'.

