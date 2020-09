Paróquia Colônia Esperança proíbe visitas e passeios devido à pandemia - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus Colônia Esperança, em Arapongas, emitiu neste sábado (8), um comunicado através do Facebook, em que proíbe visita e passeios no local devido à propagação do coronavírus, além de ter como objetivo evitar aglomeração de pessoas.

Leia a nota na íntegra:

Cumprindo nosso papel e responsabilidade social frente ao número de casos crescente de casos de Covid no nosso município e obedecendo ao Decreto Municipal 473/20 para evitar aglomeração fica proibida a permanência de pessoas no nosso jardim e arredores. Esperamos a colaboração de todos.