Park Gold passa a administrar estacionamento rotativo em Arapongas

Da Redação

Usuários da antiga empresa serão bonificados

Uma nova empresa passou a administrar o Estacionamento Rotativo em Arapongas, desde a última sexta-feira, 14. Trata-se da Park Gold, de Franco da Rocha; região metropolitana de São Paulo (SP). O grupo substitui a antiga empresa Zona Azul, que de acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), não vinha cumprindo devidamente o contrato vigente. Com isso, a Park Gold cumprirá um contrato emergencial – até novembro de 2023 (período final da contratação anterior).

“Nós já havíamos notificado a empresa passada por descumprimento de contrato, por meio do setor jurídico do município. Por isso, uma nova empresa foi contratada para dar continuidade à operacionalização dos serviços em Arapongas”, falou o secretário da pasta, Paulo Argati. Paralelamente, será executado um novo processo licitatório junto à Prefeitura Municipal, formalizando um atual contrato com a Park Gold. A Sestran permanecerá como principal fiscal de contratos de tais serviços.

O que diz a nova empresa Park Gold?

De acordo com o diretor operacional da Park Gold, Guilherme do Amaral Rocha, os usuários da antiga empresa não serão lesados, havendo uma bonificação. “ Os valores que os usuários tinham em “carteira” com a antiga empresa não serão perdidos. Nós adotamos a medida de bonificar os valores que a população já possui. Além disso, aqueles que têm débitos registrados no rotativo, nós teremos acesso ao sistema da antiga empresa para que o usuário possa efetuar o pagamento de débitos anteriores. Tudo isso faz parte da negociação. Para que a população não saia prejudicada, e que obtenha um serviço de qualidade”, explicou. Para isso, os usuários devem dirigir-se à sede do Park Gold - Rua Garças, 850 – Centro, para prosseguir com os atendimentos. Telefone para contato: 3312-1330.

Outro ponto importante é sobre o valor das tarifas. O contrato emergencial junto à Park Gold prevê um reajuste – passando de R$ 2,00 para R$2,50 (tarifa por hora de carros). O valor para moto se manteve em R$1,00 (por hora). Ainda conforme a Sestran, os valores das tarifas não passavam por reajuste há dois anos.

Veja em decreto: https://www.arapongas.pr.gov.br/editais/2023/abr/12.04_assinado.pdf

Como funciona?

Inicialmente, a Park Gold vai atuar com 16 monitores. Uma seleção será feita para a contratação de novos funcionários. O objetivo é atuar com 33 pessoas. NA PRÁTICA - O usuário passará a contar com os canais eletrônicos para utilização da Park Gold Rotativo, onde através de um cadastro realizado pela internet poderá comprar créditos eletrônicos e “ativar” seu tíquete de estacionamento. Quem não é um usuário frequente também poderá comprar seu tíquete avulso com os monitores.

Para utilizar, você deverá:

- Estacionar o seu veículo em qualquer vaga regulamentada da Park Gold Rotativo, demarcada por sinalização;

- Obter um tíquete que lhe dá o direito de estacionar ou ter uma conta online com a opção de débito automático ativada,

- Observar sempre o tempo limite máximo de utilização da vaga;

- Seguir para o seu compromisso.

- Não será necessário, em nenhum caso, colocar tíquete no interior do veículo.Saiba mais: https://parkgold.com.br/site/

