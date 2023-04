Parceria em Arapongas promove bolsa de estudos para 60 alunos

Da Redação

Projeto Crescer - realizado na Casa do Bom Menino de Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude), contribui em uma parceria junto ao Sesi Arapongas, através do custeio de bolsas de estudos do projeto “Jovem Empreendedor”, com alunos selecionados por meio do Projeto Crescer - realizado na Casa do Bom Menino de Arapongas.

De acordo com o secretário da pasta, Paulo Grassano, atualmente 60 bolsas vêm sendo financiadas pela Prefeitura. “É um grande incentivo para esses jovens. Nesta semana, fui conferir as atividades. É muito bacana ver o envolvimento e contribuir com esses estudantes. O Poder Público cumprindo seu papel. Aliando esforços com entidades e poder privado em um único ideal”, destacou.

SAIBA MAIS

Os bolsistas do Projeto Jovem Empreendedor são estudantes do Novo Ensino Médio Colégio Sesi da Indústria. Eles participam de oficinas, workshops e capacitações profissionais voltadas à tecnologia, inovação, produtividade, empreendedorismo. Neste contexto, contempla a formação Profissional Técnica Automação Industrial Senai.

O Projeto é destinado para jovens em idade escolar a partir de 14 até 17 anos.

