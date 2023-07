Parceria com grupo alemão garante lixeiras inteligentes em Arapongas

Prefeitura de Arapongas firmou parceria com a empresa Solar Wifi Eco-Bin

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, recebeu na quarta-feira (26) o grupo empresarial alemão da Solar Outdoor Media, entre eles o CEO Luciano Guido. O grupo que também é responsável pela empresa Solar Wifi Eco-Bin, especializada em reciclagem, energia solar, desenvolvimento sustentável, Meio Ambiente e Cidades Inteligentes, apresentou oficialmente o modelo das lixeiras inteligentes, já em operação na cidade de Madrid, na Espanha. “É algo avançado e tecnológico, que acompanha os passos do desenvolvimento da nossa cidade, buscando tornar Arapongas uma cidade inteligente e moderna”, avaliou Onofre.

O ato contou com a presença do vice-prefeito, Jair Milani, e do secretário municipal de Inovação, Trabalho e Renda (Semude), Paulo Grassano.

PARCERIA:

Na oportunidade, a Prefeitura de Arapongas firmou parceria com a empresa Solar Wifi Eco-Bin - para que, de maneira inédita, o município receba a instalação das novas lixeiras. “A empresa vai montar isso em Arapongas, sem custo nenhum ao município, contribuindo com a parte de reciclagem. Nenhuma cidade brasileira conta com essa lixeira. Nós seremos a primeira”, falou Grassano. O retorno da empresa se dará através da publicidade sustentável.

Ainda conforme Grassano, o serviço irá integrar o projeto municipal “Smart City”. Inicialmente, as novas lixeiras inteligentes serão instaladas em pontos estratégicos da cidade. A previsão é de que as montagens iniciem no mês de setembro.

SAIBA MAIS SOBRE A LIXEIRA:

Solar Wifi Eco-Bins é uma linha de estações de lixo e reciclagem repleta de benefícios para municípios em rua, escolas, faculdades e universidades, lojas de conveniência, postos de gasolina, estádios, estacionamentos, eventos de performance ao vivo e qualquer organização que hoje esteja ciente e se preocupa com o meio ambiente. Elas são limpas, personalizáveis, habilitadas para WIFI, fáceis de utilizar, oferecem estações de carregamento de dispositivos móveis e seu painel solar na parte superior alimenta a iluminação LED que ilumina todos os quatro painéis laterais, criando iluminação solar nas ruas à noite, mas também 24 horas por dia exposição na mídia para os patrocinadores e apoiadores.

