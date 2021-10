Da Redação

Paratleta araponguense participará de Circuito de Travessias

O paratleta araponguense Jeferson Meirelles Santana vai participar da Travessia do Ribeiro de Natação, na prova de 1,5 km, neste próximo sábado (16).

O evento integra o Circuito de Travessias de Bombinhas em Santa Catarina com mais de 15 anos de tradição e é considerado o mais competitivo do Brasil, atraindo atletas de todo país, com idades entre 7 e 85 anos.

Este ano a expectativa é de que a competição receba mais de 600 nadadores. Jeferson também representará o município de Arapongas nos Parajap’s, que acontecerá nos dias 30 e 31 de novembro, em Londrina.

