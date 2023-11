Parati fica destruída após colisão na Av. Gaturamo em Arapongas

Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde deste sábado (25) na Avenida Gaturamo, no Jardim Primavera, em Arapongas. Houve uma colisão entre dois veículos, sendo um Volkswagen Parati e um Volkswagen Golf.

O Golf atingiu a lateral da Parati, provocando danos significativos. Uma equipe da Guarda Municipal esteve no local para auxiliar no tráfego de veículos, a fim de evitar que um novo acidente ocorra.

A equipe de reportagem do TnOnline entrou em contato com as autoridades e apurou que um homem de 66 anos, condutor da Parati, ficou ferido devido ao acidente. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos e o encaminhou para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos leves.

