Paranaense viraliza no TikTok andando sem sair do lugar

Será que é possível andar sem sair do lugar? Pois a araponguense, cidade do norte do Paraná, Júlia Turati, de 14 anos, desenvolveu uma técnica que viralizou no TikTok. O movimento feito pela estudante é comparado por seus seguidores com o de um avatar de videogame. “Eu postei o vídeo sem pretensão e quando voltei a olhar o celular tinha mais de 3 milhões de visualizações”, conta.

Com mais de 1 milhão de seguidores na rede social, a modelo e estudante faz um movimento com a cintura que parece estar desfilando e caminhando. Porém, ela não sai do lugar. Confuso, né? Mas ela explica. “Eu demorei bastante para conseguir fazer certinho, mas é fácil. Você tem que mexer o quadril e cintura, mas permanecer no mesmo lugar. Tem que ir treinando”, acrescenta.

Como Júlia também faz trabalhos como modelo, ela comenta que aprendeu a fazer vídeos em slow, como um movimento em câmera lenta, mas sem edição. “Isso me ajudou a andar sem sair do lugar”, explica. Nesta quarta-feira (22), por ter viralizado, a araponguense deu uma entrevista ao Programa Você, comandado por Ana Maria Braga, contando sobre o vídeo que viralizou.

Júlia é natural de Arapongas, mas vive com a família em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Assista ao vídeo que viralizou no TikTok:

Assista à entrevista com a Júlia Turati:

