A cidade de Arapongas (PR) foi palco neste domingo (15) de mais uma edição da Parada LGBTQIA+, realizada no Espaço Milene. Promovido pelo Coletivo Diversidade Arapongas, o evento reuniu a comunidade LGBTQIA+, familiares, amigos, artistas e apoiadores em um grande encontro cultural, artístico e de representatividade, aberto a toda a sociedade.

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Com uma programação diversa que contou com mais de 20 atrações, entre DJs, artistas locais e regionais, performances e apresentações culturais, a Parada transformou o local em um ambiente de alegria, integração, expressão artística e respeito às diferenças.

Muito além de uma festa, a iniciativa consolidou-se como um importante movimento de visibilidade social e conscientização. O objetivo central do encontro foi celebrar a vida, combater o preconceito, incentivar a inclusão e fortalecer a luta pela garantia de direitos, reafirmando que todas as pessoas merecem viver com dignidade e liberdade.

Para a presidente do Coletivo Diversidade Arapongas, Samira Vieira, o evento cumpre um papel fundamental na transformação social e na ocupação democrática dos espaços culturais do município. “A Parada LGBTQIA+ Arapongas 2026 não foi apenas uma festa, mas uma manifestação cultural e social que mostrou que a diversidade merece ser respeitada, celebrada e representada”, destacou ela.