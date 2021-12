Da Redação

Papai Noel fará desfile na Avenida Arapongas

A Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (ACIA) divulgou nesta terça-feira (14) a programação do Desfile do Papai Noel pela Avenida Arapongas, no centro da cidade. Serão quatro noites de evento.

continua após publicidade .

O primeiro desfile acontece nesta quarta-feira, dia 15 de dezembro, às 19h30. Com início na Praça Mauá, terminando na Farmácia Nissei – próximo à rotatória do Cemitério (Avenida Arapongas).

Nos dias 17, 21 e 23, o desfile também percorrerá o mesmo trajeto e horário.