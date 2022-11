'Papai Noel dos Correios' presenteia 99 alunos das classes especiais

Da Redação

Como forma de tornar o Natal das crianças araponguenses mais encantado, a Prefeitura Municipal realizou uma nova edição da campanha "Adote uma Carta do Papai Noel dos Correios. A ação tem parceria com a Secretaria de Educação, agências dos Correios, Vara da Infância e Adolescência, Ministério Público, AOB e Poder Judiciário.

Neste ano, alunos das classes especiais de nove Escolas Municiais de Arapongas foram contemplados. A entrega dos presentes aconteceu nesta sexta-feira (25), no salão da Paróquia Santíssima Trindade. Ao todo, 99 alunos das classes especiais foram presenteados.

O momento de alegria contou com a participação do Papai Noel. “Vocês são o nosso maior patrimônio. E poder contribuir com atitudes tão nobres também é um dos papéis do poder público”, disse o prefeito do município, Sérgio Onofre.

Dr. Alberto Moreira Cortes Neto, juiz da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Arapongas, também falou e abordou a representatividade da campanha. “Unimos esforços em prol de uma boa causa. Levando alegria para esses alunos, enaltecendo o espírito natalino, de cuidado e amor ao próximo”, pontuou.

Também estiveram presentes no evento o juiz substituto da Comarca de Arapongas, Dr. Oto Luiz Sponholz Júnior, e o gerente dos Correios de Arapongas, Jurandir Duarte.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

