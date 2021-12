Da Redação

Papai Noel chega nesta segunda-feira (6) em Arapongas

O Papai Noel chega nesta segunda-feira (6) na Cidade dos Pássaros. Ele virá acompanhado pelo espetáculo do Violinista Salomão Wolf, com caravana pela região central até o Espaço Cultural Milene. Além disso, a prefeitura também deve inaugurar a iluminação de Natal.

O espetáculo está previsto para começar às 19h e terá todas medidas de segurança determinadas pelas equipes de saúde, em função da pandemia do coronavírus. Por essa razão, Papai Noel não deverá dar aquele costumeiro abraço nas crianças.

A agenda do Bom Velhinho já está lotada. A Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia) programou quatro noites de Desfiles com Papai Noel e sua Turma. Serão nos dias 15, 17, 21 e 23 de dezembro –início previsto para as 19h.

Junto com duendes e as trupes do Aero Circus e da Adágio Escola de Dança, o Bom Velhinho Desfilará pela Avenida Arapongas. Nesta caravana, haverá também um Presépio Vivo.

“Estamos preparando um espetáculo lindo, para emocionar a população”, diz o presidente da Acia, Anderson Molina. O evento contará com apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e Super Som Stylus.

HORÁRIO DO COMÉRCIO

O comércio de Arapongas passa a funcionar até as 22h a partir do dia 10 de dezembro (uma sexta-feira). É o que decidiriam lojistas reunidos esta semana na sede da Acia. “O que nós procuramos, foi chegar, mediante um acordo extraoficial, a uma data que agradasse a maioria dos associados presentes a referida Reunião”, explica o presidente da Acia, Anderson Molina.

O expediente noturno irá até o dia 23 de dezembro – isso de segunda a sexta. Nos sábados (04, 11 e 18), o comércio atende das 09h às 18h. Domingo 19 de dezembro, as lojas abrem às 09h e fecham às 17h – mesmo horário da Véspera de Natal (24). Véspera de Ano Novo, o expediente começa às 08h e termina às 17h.

CONFIRA O HORÁRIO ESPECIAL DO COMÉRCIO DE ARAPONGAS:

10/12 a 23/12 – segunda a sexta: 09h às 22h

04/12, 11/12 e 18/12 – sábados: 09h às 18h

19/12 – domingo: 09h às 17h

24/12 – Véspera de Natal: 09h às 17h

31/12 – Véspera de Ano Novo: 08h às 17h