Papai Noel chega em caravana na cidade de Arapongas

Da Redação

Acompanhado do violinista Salomão Wolf, Papai Noel chegou na noite desta segunda-feira (6) em Arapongas com caravana pela região central até o Espaço Cultural Milene. Além disso, a iluminação de Natal foi inaugurada pela prefeitura municipal.

continua após publicidade .

Diversas famílias araponguenses marcaram presença no centro da Cidade dos Pássaros para acompanhar a chegada do Noel.

A partir de agora, a agenda do Bom Velhinho está lotada. A Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia) programou quatro noites de Desfiles com Papai Noel e sua Turma. Serão nos dias 15, 17, 21 e 23 de dezembro –início previsto para as 19h.

continua após publicidade .

Junto com duendes e as trupes do Aero Circus e da Adágio Escola de Dança, o Bom Velhinho desfilará pela Avenida Arapongas. Nesta caravana, haverá também um Presépio Vivo.