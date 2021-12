Da Redação

Papai Noel chega em Arapongas no dia 06 de dezembro

Em nota divulgada pela Prefeitura de Arapongas, a Secretaria Municipal da Cultura, Lazer e Eventos (Secle) anunciou a chegada do Papai Noel na cidade para a próxima segunda, dia 06 de dezembro.

continua após publicidade .

Ele virá acompanhado pelo espetáculo do Violinista Salomão Wolf, com caravana pela região central até o Espaço Cultural Milene.

O espetáculo está previsto para começar às 19h e terá todas medidas de segurança determinadas pelas equipes de saúde, em função da pandemia do coronavírus. Por essa razão, Papai Noel não deverá dar aquele costumeiro abraço nas crianças.

continua após publicidade .

É também na próxima segunda que a prefeitura pretende inaugurar a Iluminação de Natal.

Já a Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia) tem programadas quatro noites de Desfiles com Papai Noel e sua Turma. Serão nos dias 15, 17, 21 e 23 de dezembro –início previsto para as 19h.

Junto com duendes e as trupes do Aero Circus e da Adágio Escola de Dança, o Bom Velhinho Desfilará pela Avenida Arapongas. Nesta caravana, haverá também um Presépio Vivo.

continua após publicidade .

“Estamos preparando um espetáculo lindo, para emocionar a população”, diz o presidente da Acia, Anderson Molina. O evento contará com apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e Super Som Stylus.

HORÁRIO DO COMÉRCIO

O comércio de Arapongas passa a funcionar até as 22h a partir do dia 10 de dezembro (uma sexta-feira). É o que decidiriam lojistas reunidos esta semana na sede da Acia. “O que nós procuramos, foi chegar, mediante um acordo extraoficial, a uma data que agradasse a maioria dos associados presentes a referida Reunião”, explica o presidente da Acia, Anderson Molina.

continua após publicidade .

O expediente noturno irá até o dia 23 de dezembro – isso de segunda a sexta. Nos sábados (04, 11 e 18), o comércio atende das 09h às 18h. Domingo 19 de dezembro, as lojas abrem às 09h e fecham às 17h – mesmo horário da Véspera de Natal (24). Véspera de Ano Novo, o expediente começa às 08h e termina às 17h.

continua após publicidade .

CONFIRA O HORÁRIO ESPECIAL DO COMÉRCIO DE ARAPONGAS:

10/12 a 23/12 – segunda a sexta: 09h às 22h

04/12, 11/12 e 18/12 – sábados: 09h às 18h

19/12 – domingo: 09h às 17h

24/12 – Véspera de Natal: 09h às 17h

31/12 – Véspera de Ano Novo: 08h às 17h