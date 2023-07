Palio é furtado no estacionamento da Havan em apenas 15 minutos

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no Norte do Paraná, foi acionada na noite desta quinta-feira (20) depois que um Fiat Palio foi furtado no estacionamento da loja Havan. A proprietária do carro deixou o veículo estacionado por apenas 15 minutos e acabou se tornando vítima dos criminosos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher relatou que chegou no estabelecimento por volta das 20 horas. Ela estacionou, entrou para a loja e, após 15 minutos, saiu e não encontrou mais seu carro. O Fiat Palio é cinza e possui placas CMM2I25.

Os policiais militares verificaram as câmeras de segurança do local e constataram que um Cruze de cor branca e rodas pretas parou ao lado do carro da vítima. Um suspeito saiu de dentro do automóvel, arrombou a porta do Palio e fugiu sentido Apucarana.

De acordo com as autoridades, não foi possível ver a placa do Cruze pois a qualidade das imagens de monitoramento estava ruim. A vítima foi orientada e a equipe realizou patrulhamento, mas o carro não foi encontrado.

