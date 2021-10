Da Redação

Palco da tradicional feira Movelpar, Expoara está a venda

O Centro de Eventos de Arapongas (Expoara), um dos maiores espaços de eventos da região e tradicional palco da Movelpar, Feira Nacional de Móveis, Eletro e Decoração está a venda. Uma grande placa foi instalada em frente ao local, situado na Rua Guaratinga, às margens da BR 369.

De acordo com empresários da área na cidade, acionistas do Expoara, que é uma Sociedade Anônima (S/A), decidiram em assembleia vender ou alugar o espaço, já que não será mais utilizado para as feiras. Um representante da comissão de acionistas ouvido pela reportagem disse que não pode dar mais dar mais detalhes sobre o assunto, mas afirmou que uma nova assembleia será realizada em breve.

Em maio deste ano, a presidente do Expoara Rosana Belo, divulgou um comunicado ao mercado, informando que a tradicional feira Movelpar passaria a ser organizada em São Paulo. A data do evento já está marcada: será de 30 de agosto a 1º de setembro de 2023. A reportagem entrou com contato com ela por telefone, mas ela estava em uma reunião e não pôde atender.

Criada pelo Sindicato da Indústria Moveleira de Arapongas (SIMA) há mais de 20 anos, a Movelpar passou a ser organizada pelo Expoara, que se tornou uma empresa. De acordo com o presidente do SIMA José Lopes Aquino, a lacuna gerada pela pandemia teria impulsionado a decisão dos acionistas do Expoara.

"Por uma questão de não ter viabilidade econômica para a empresa, já que as feiras precisaram ser adiadas várias vezes pela pandemia e, em decisão recente, não serão mais realizadas aqui, os acionistas decidiram disponibilizar o imóvel para venda", disse o presidente.

Na avaliação dele, a ida da feira para São Paulo deixa uma grande lacuna na economia da cidade, já que é um setor que tem força econômica e tradição. Por essa razão, o SIMA já trabalha uma alternativa, a partir do ano que vem.

"Não dá para negar que causa impacto econômico e institucional na cidade. O SIMA já está trabalhando em uma alternativa que era realizada por algumas empresas e agora devemos organizar anualmente, começando em janeiro de 2022. O Circuito Paranaense do Mobiliário, visa integrar os lojistas com os empresários e toda a comunidade local. Estamos em reuniões preparatórias e em breve teremos mais detalhes sobre o evento", revelou Aquino.