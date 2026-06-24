Pai tenta esfaquear genro após descobrir que filha sairia de casa em Arapongas

Na manhã de terça-feira (23), um homem tentou matar o namorado da própria filha a facadas na porta de uma empresa localizada na Avenida Maracanã, no Jardim do Café, em Arapongas. O ataque, motivado pela insatisfação do pai com o relacionamento da filha, desencadeou uma perseguição pelas ruas do bairro e terminou com ambos — agressor e vítima — conduzidos à delegacia.

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De acordo com o relatório da Polícia Militar (PM), a tentativa de homicídio aconteceu quando a vítima chegava para trabalhar. O pai da jovem, armado com uma faca de cozinha, surpreendeu o rapaz pelas costas e tentou atingir seu abdômen. A tragédia só não se concretizou porque a filha do agressor, de 19 anos, presenciou a cena e se jogou na frente do namorado para protegê-lo.

Após o ataque frustrado, o autor fugiu correndo em direção à Rua Rouxinol. O genro, por sua vez, passou a persegui-lo.

A polícia foi acionada e uma patrulha que estava na região conseguiu localizar a perseguição. Ao ser cercado, o agressor que portava a faca obedeceu às ordens dos agentes, largou a arma e se entregou.

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No entanto, a vítima, que vinha logo atrás, ignorou a ordem de parada da polícia e tentou atacar o sogro, que já estava rendido. Os policiais intervieram para afastar o rapaz, que, em estado de fúria extrema, passou a distribuir socos e empurrões contra a equipe. Os agentes precisaram utilizar força física e técnicas de imobilização para derrubá-lo e algemá-lo.

O autor da facada confessou o crime aos policiais. Ele relatou à PM que sua filha havia conhecido o rapaz no ambiente de trabalho e que, na noite anterior, anunciou que deixaria de frequentar a igreja da família e iria morar com o namorado. Inconformado, o pai a questionou sobre a virgindade dela e, ao descobrir que ela já não era virgem, sentiu que "sua vida havia acabado" e decidiu se vingar, culpando o genro.

O pai da jovem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Arapongas. Ele deverá responder por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. A faca utilizada na ação foi apreendida.

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Já o genro precisou ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José para tratar escoriações leves decorrentes do momento em que resistiu à prisão. Após o atendimento médico, ele também foi apresentado na delegacia, onde figurou como vítima da tentativa de homicídio, mas foi autuado pelos crimes de desobediência e resistência à prisão.

A Polícia Civil agora investiga o caso e deve solicitar as imagens das câmeras de segurança da empresa para auxiliar no inquérito.



