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Arapongas

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CONDENADO A 31 ANOS

Pai que estuprou a filha durante 12 anos é preso em Arapongas

Ele aproveitava os momentos em que ficava sozinho com a criança, principalmente na hora de dormir, para cometer os atos escondido da mãe

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 21:31:29 Editado em 24.06.2026, 21:31:23
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Pai que estuprou a filha durante 12 anos é preso em Arapongas
Autor Além da violência sexual, o criminoso proferia frases de cunho sexual, exercia forte controle psicológico sobre a filha e fazia ameaças constantes - Foto: Pexels

Um homem de 57 anos foi preso nesta segunda-feira (22) em Arapongas (PR) após ser condenado a 31 anos e seis meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu logo após a expedição do mandado judicial, e ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.

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Segundo a Delegacia da Mulher, os abusos foram cometidos pelo pai contra a filha, com início quando a vítima tinha 5 anos e duração de cerca de 12 anos, até os 17. A delegada Camilla Costa informou que o homem aproveitava os momentos em que ficava sozinho com a criança, principalmente na hora de dormir, para cometer os atos escondido da mãe.

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Além da violência sexual, o criminoso proferia frases de cunho sexual, exercia forte controle psicológico sobre a filha e fazia ameaças constantes utilizando uma faca para garantir que os abusos não fossem revelados.

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A situação foi descoberta quando a jovem, aos 17 anos e com apoio de uma conselheira tutelar, procurou a delegacia para relatar a violência sofrida. Com base no depoimento e nas provas, a Justiça decretou a prisão, e o agressor foi localizado e capturado pelos policiais civis.

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ARAPONGAS direitos humanos estupro JUSTIÇA violência
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