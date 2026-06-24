Pai que estuprou a filha durante 12 anos é preso em Arapongas
Ele aproveitava os momentos em que ficava sozinho com a criança, principalmente na hora de dormir, para cometer os atos escondido da mãe
Um homem de 57 anos foi preso nesta segunda-feira (22) em Arapongas (PR) após ser condenado a 31 anos e seis meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu logo após a expedição do mandado judicial, e ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.
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Segundo a Delegacia da Mulher, os abusos foram cometidos pelo pai contra a filha, com início quando a vítima tinha 5 anos e duração de cerca de 12 anos, até os 17. A delegada Camilla Costa informou que o homem aproveitava os momentos em que ficava sozinho com a criança, principalmente na hora de dormir, para cometer os atos escondido da mãe.
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Além da violência sexual, o criminoso proferia frases de cunho sexual, exercia forte controle psicológico sobre a filha e fazia ameaças constantes utilizando uma faca para garantir que os abusos não fossem revelados.
A situação foi descoberta quando a jovem, aos 17 anos e com apoio de uma conselheira tutelar, procurou a delegacia para relatar a violência sofrida. Com base no depoimento e nas provas, a Justiça decretou a prisão, e o agressor foi localizado e capturado pelos policiais civis.