Da Redação

Pai joga gasolina no quarto da filha após briga em Arapongas

Uma briga em família, que durou dois dias, precisou ser apaziguada pela Polícia Militar (PM), de Arapongas, na Vila Triângulo. A discussão, conforme o boletim, começou na quinta-feira (27) porque o pai não quis levar a filha de carro para o trabalho, já que chovia muito no momento. O homem chegou a jogar gasolina dentro do quarto da jovem.

Quem acionou a equipe foi uma mulher, que disse que mora com o marido e dois filhos. A solicitante contou aos policiais que a briga terminou apenas neste sábado (29), com a chegada dos policiais.

Na sexta-feira (28), conforme a vítima, a confusão continuou após o seu marido tentar agredi-la. De acordo com a mãe, os filhos tentaram intervir e a menina acabou pegando uma faca e indo em direção ao pai.

Momentos depois, o pai novamente começou os xingamentos e agrediu a menina com três socos na cabeça, quebrou objetos e ainda jogou gasolina dentro do quarto da filha. A PM conversou com o homem e ele disse que teve desentendimento com a família.

De acordo com o boletim, todos os envolvidos foram para a Delegacia de Polícia Civil. A filha do casal foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) por conta das lesões no braço.