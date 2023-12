Pai espanca a filha após descobrir e desaprovar namoro em Arapongas

Uma adolescente foi espancada pelo próprio pai na tarde desta segunda-feira (18), em Arapongas, depois que ele descobriu que a jovem estava namorando. De acordo com relato da vítima, ela foi agredida com socos, chutes e arrastada pelos braços no momento em que chegou no apartamento da família após voltar da igreja. O motivo seria que o pai não aprova o rapaz com quem a filha está em um relacionamento.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 16h52 e, quando chegou no apartamento localizado na área central, encontrou o autor das agressões logo na porta. De acordo com os policiais, a menina foi localizada no interior do imóvel extremamente nervosa e com diversos sinais de agressão. A vítima contou que estava na igreja, quando recebeu uma ligação do pai ordenando que retornasse para casa. Receosa, ela contou para a madrinha, que também com medo, pediu para que a afilhada acionasse a polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, no momento em que a jovem chegou na residência, o pai a questionou sobre o relacionamento e, na sequência, já começou a bater nela. Após ser agredida com socos, chutes e puxões de cabelo, a vítima foi arrastada pelos braços até o quarto e, no cômodo, o pai retirou o tênis que usava e continuou com as agressões. A adolescente precisou ser encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico.

Segundo as autoridades, o pai da jovem é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e havia duas armas de fogo no apartamento no momento das agressões. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

