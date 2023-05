Pai e filha são presos por tentativa de homicídio em Arapongas

Da Redação

O crime aconteceu no dia 26 de março

A Polícia Civil prendeu um homem, de 54 anos, e uma mulher, de 29 anos, pai e filha, envolvidos em uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 26 de março de 2023, no Jardim Centauro, em Arapongas, norte do Paraná. Na ocasião, um rapaz de 29 anos, foi esfaqueado e espancado.

Conforme a polícia, outro homem, de 31 anos, foi preso no dia 3/5, também envolvido na tentativa de assassinato. Na ocasião do fato, os dois suspeitos desferiram golpes de faca, tijoladas, socos e capacetadas na vítima, enquanto a mulher filmava e incentivava o ato.

"O crime não se consumou porque a vítima conseguiu evitar que os golpes atingissem região vital de seu corpo, além de ter recebido pronto atendimento médico-hospitalar. A prisão preventiva aconteceu após o término das investigações e representação da Autoridade Policial pela prisão dos envolvidos, que juntamente com um terceiro indivíduo, preso anteriormente pelo mesmo crime, tramaram a morte da vítima, um homem de 29 anos. O crime foi praticado por motivo torpe, em razão das desavenças anteriores entre as partes, ex-namorados, e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendido em seu repouso noturno no interior da residência. O homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Rolândia e a mulher à Cadeia Pública Feminina de Londrina", explicou o delegado de Arapongas, Bruno Sentone.

