Da Redação

Pai e filha são atropelados em Arapongas; Menina morreu

Uma menina, de 12 anos, morreu após ser atropelada na noite deste sábado (18), em Arapongas. Beatriz Vivian de Mendonça estava acompanhada do pai Anderson Leal de Mendonça, que também ficou gravemente ferido. O acidente ocorreu por volta das 22h30, na Rua Tico-Tico do Campo, no Conjunto Monterrey.

continua após publicidade .

Conforme a Polícia Militar (PM), o responsável pelo atropelamento não foi identificado e fugiu do local sem prestar socorros às vítimas. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foi acionada e encaminhou o homem em estado grave para o Hospital do Norte Paranaense (Honpar).

Os profissionais do Samu, conforme a PM, ainda ficaram por 40 minutos tentando reanimar a menina, mas ela morreu no endereço onde ocorreu o atropelamento. De acordo com informações de conhecidos da família, o pai ainda não sabe do falecimento da filha.