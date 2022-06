Pai é baleado dentro de casa, na frente da filha, em Arapongas

Da Redação

A residência foi alvo de tiros e o homem foi atingido

Pai e filha que estavam dentro de casa no Jardim Bandeirantes em Arapongas passaram por um grande susto. A residência foi alvo de tiros e o homem foi atingido. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 21h38 desta quinta-feira (16) e registrou a ocorrência.

O homem contou para a PM, que ele e a filha estavam deitados na sala, com a porta fechada, quando um suspeito chamou pelo nome de uma pessoa desconhecida, logo depois, efetuou seis disparos na porta.

Um tiro atingiu a perna esquerda do pai e a filha não ficou ferida. O homem disse que reside no local há seis meses, que não tem nenhuma desavença. A suspeita é que o alvo do atentado seria o antigo morador da casa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e encaminhou a vítima até o Honpar.

Nenhum suspeito foi preso. Na madrugada desta sexta, a PM de Arapongas atendeu mais um caso de lesão corporal. Um homem foi agredido e procurou ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O ferido contou que três homens, utilizando pedaços de madeira, agrediram ele. O homem sofreu machucados na cabeça, costelas e costas, porém, de acordo com a PM, se negou a repassar mais detalhes para a polícia.

Ele foi orientado e um Boletim de Ocorrência foi registrado.