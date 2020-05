Pai é agredido pelo filho com máquina de choque em Arapongas

Um homem que não teve a idade revelada acionou a polícia militar (PM) na manhã desta terça-feira (05) no Conjunto San Rafael, em Arapongas, por ter sofrido agressões do próprio filho, menor de idade.

Ele contou aos policiais que o filho o ameaçou e atacou com uma arma de choque e que além de ameaçá-lo, também derrubou no chão sua motocicleta, vindo a danificá-la. Os dois foram encaminhados para a sede da PM para os procedimentos cabíveis, mas, durante a confecção do boletim de ocorrências, o pai desistiu de representar queixa contra o filho, relatando que iria dar mais uma chance a ele e que não queria prejudica-lo. Após a confecção do boletim, ambos foram liberados.