Pai é acusado de molestar filho de 2 anos em Arapongas

Um homem foi preso nesta quarta-feira (24), após ser acusado de abusar sexualmente do filho, um menino, de 2 anos e 6 meses, em Arapongas. A Polícia Militar (PM) foi acionada por uma conselheira tutelar, que informou que estava na Unidade de Pronto Atendimento (Upa), com a criança e que havia a suspeita de violência sexual.

A mãe informou à equipe policial que o menino estava sob os cuidados do pai e que ao voltar para a casa, percebeu que o garoto estava com a região íntima assada e com ferimentos. Por isso, o levou para a Upa. No local, a conselheira tutelar também foi chamada.

Ao ser examinado por um dos médicos, o profissional constatou uma fissura na região íntima do menino. A mãe foi avisada e no momento em que soube que precisaria representar contra o pai da criança, a mulher tentou fugir da Upa e negou a ação. No entanto, a mãe foi orientada que fizesse a representação, visando o bem-estar do filho e ela aceitou denunciar o marido.

Conforme o boletim, a conselheira tutelar contou para os policiais que ouviu a mãe dizendo para o médico que já presenciou o pai colocar o dedo na região íntima da criança e que ele tem histórico de alcoolismo, e ainda faz brincadeiras de mau gosto com o menino.

A criança e a mãe foram encaminhadas no carro do Conselho Tutelar até a 22ª Subdivisão Policial de Arapongas (SDP) para as providências cabíveis a serem tomadas. Diante dos relatos, o homem foi preso e também encaminhado para a 22ª SDP.