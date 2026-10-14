Pai do padre Alessandro Ladeira morre em Arapongas; velório e sepultamento ocorrem nesta quarta

Velório é realizado no Prever de Arapongas, e missa de corpo presente está marcada para as 15h, na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe

Omélio Ladeira, pai do padre Alessandro da Silva Ladeira, morreu nesta terça-feira (13). O falecimento foi comunicado oficialmente pela Diocese de Apucarana, que divulgou uma mensagem de pesar, manifestando solidariedade e convidando a comunidade católica a se unir em oração pelo sacerdote e seus familiares.

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O velório está sendo realizado na sala 1 do Prever de Arapongas. A celebração da missa de corpo presente foi marcada para as 15h desta quarta-feira, na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, também em Arapongas. Logo após a cerimônia religiosa, o corpo segue para o sepultamento no Cemitério Municipal da cidade.

O padre Alessandro Ladeira atuava na Paróquia São Francisco de Assis, em Arapongas, e foi nomeado recentemente para assumir a Paróquia Espírito Santo, em Ivaiporã, durante o anúncio de transferências feito pela Diocese de Apucarana em outubro de 2026.