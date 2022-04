Pai de menina com câncer se veste de herói em Arapongas

Da Redação

Após a filha de 5 anos ser diagnosticada com câncer, o gerente de vendas Evandro Noel, de Arapongas, no norte do Paraná, percebeu que precisava fazer algo diferente para tornar a jornada de tratamento de Manuela Noel e de centenas de outras crianças mais leve e menos dolorida.

No mesmo dia em que tomou a decisão, em meados de 2021, um amigo o enviou um vídeo pelo WhatsApp de uma pessoa vestida de Homem-Aranha, um dos mais queridos super-heróis da Marvel, dando vida à ideia que não saía da cabeça: o Homem-Aranha do Bem.

Com a fantasia, Evandro, que vive atualmente em Apucarana, visita estabelecimentos comerciais de Arapongas e já arrecadou aproximadamente mil brinquedos que foram doados para crianças que passam pelo tratamento contra o câncer.

"A Manu corria o risco de ter que amputar o braço esquerdo. Ela teve um dos cânceres mais agressivos que existe no ombro. O tratamento é muito doloroso. No entanto, tanto o Hospital do Câncer, de Londrina, como o Hospital Oncopediátrico Erastinho, em Curitiba, onde ela está internada agora, a cada agulhada recebida, a equipe entregava um brinquedo, tornando aquele tratamento menos sofrido e traumático", relata.

A partir desta estratégia, Evandro teve a ideia de arrecadar os brinquedos e depois entregar para os pacientes em hospitais. O primeiro local que ele visitou foi a Santa Casa, de Arapongas, e depois seguiu para as Unidades de Pronto Atendimento Médico (Upa), de Apucarana e Arapongas, Hospital do Câncer, de Londrina, Erastinho e Pequeno Príncipe, de Curitiba. No total, são mais de mil brinquedos entregues pelo pai araponguense.

"Além desses presentes entregues, ainda tenho mais mil para distribuir nos próximos meses. É muito gratificante poder ajudar. Quando eu e minha esposa Fernanda recebemos o diagnóstico da doença ficamos sem chão. Eu só pedi para Deus que abrisse as portas. Sempre gostei de ajudar as pessoas e essa é uma forma de me fortalecer neste momento. O tratamento do câncer é dolorido não só para o paciente, quanto para os pais", complementa.

Para compartilhar um pouco sobre o trabalho voluntário, Evandro criou o Instagram 'Homem-Aranha do Bem'. A notícia se espalhou tanto que na próxima quarta-feira (23), ele recebe uma Moção de Aplausos pelo relevante trabalho social na Câmara de Vereadores de Arapongas, do vereador Sebastião Ferreira da Silva e do presidente Rubens Franzin Manoel. "Estou muito feliz em poder ajudar e ter esse reconhecimento. Desta forma, nossa luta se torna menos dolorosa", acrescenta.

Veja:

null - Vídeo por: Reprodução

Confira o Instagram de Evandro: