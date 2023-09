Pai chama a PM após ver narguilé furtado no quarto da filha de 12 anos

Um homem acionou a Polícia Militar (PM), na noite desta sexta-feira (22) após encontrar um narguilé que havia sido furtado da casa de um vizinho, no quarto da filha de 12 anos em Apucarana, no norte do Paraná.

A PM se deslocou até a residência, localizada na Rua Wilson Manoel Cornelsen, no Jardim Marissol, e fez contato com o pai da criança. Ele relatou que tinha conhecimento que o narguilé havia sido furtado da casa do vizinho há alguns dias, mas só viu que o objeto estava no quarto da sua filha nesta sexta (22). Ele ainda afirmou que devolveu o pertence para o vizinho antes de acionar os policiais.

O pai da criança relatou aos agentes, que questionou a filha sobre o motivo de o narguilé estava no quarto dela, e a menina afirmou que ganhou o objeto de dois amigos. Em contato com o vizinho, o homem afirmou aos PMs, que não teria interesse em tomar nenhuma providência legal.

