Padre Zezinho Santana será sepultado em Arapongas na quarta-feira (14)

Morreu nesta segunda-feira (12) o padre José Cardoso Santana, conhecido carinhosamente como Padre Zezinho Santana, aos 71 anos de idade. O falecimento foi informado pela Diocese de Apucarana através das redes sociais.

Natural de Arapongas, no Norte do Paraná, o religioso estava internado no Hospital da Providência, de Apucarana, e faleceu na manhã desta segunda. O padre era da Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Arapongas.

De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), o religioso será velado em duas cidades do Paraná: Lobato e Arapongas. Inicialmente, o velório no município de Lobato acontece após às 21 horas desta segunda (12). Às 8 horas desta terça-feira (13), o corpo deve chegar em Arapongas. Os horários podem sofrer alterações.

O sepultamento está previsto para acontecer no Cemitério Municipal de Arapongas, às 11 horas da próxima quarta-feira (14/6).



Nos comentários da publicação feita pela Diocese de Apucarana, é possível perceber a grande comoção entre os fiéis que conheceram o padre. "Exemplo de fé gratidão", disse um fiel. "Um dos filhos prediletos de Nossa Senhora", declarou outro.

"Irreparável perda. Que Deus possa confortar toda a família neste momento de dor. Rezemos pelo seu descanso eterno!", escreveu a Diocese.

