Padre perseguido por mulher em Arapongas decide deixar paróquia

O padre Geraldino Rodrigues de Proença, afastado das funções religiosas por trinta dias para cuidar da saúde após uma mulher invadir a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Arapongas, no norte do Paraná, no dia 12 de julho, para se declarar a ele, decidiu deixar a paróquia. O anúncio foi feito através de uma nota divulgada nesta quinta-feira (24), pela Diocese de Apucarana e assinada pelo Bispo Dom Carlos José de Oliveira. (Leia a nota na íntegra abaixo)

Na ocasião, a mulher entrou na igreja portando uma arma de airsoft (não letal) e ficou trancada no banheiro por algumas horas. Na hora do incidente, o padre não estava na igreja. A Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Médico (Samu), foram acionados.

Após cerca de três horas de negociação, a mulher se entregou e foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Relembre o caso

O episódio foi registrado pouco antes das 10 horas do dia 12 de julho, uma quinta-feira. A mulher correu para dentro da paróquia supostamente armada, o que mobilizou inúmeras viaturas. A informação inicial era de que ela estava com o padre. No entanto, o sacerdote viu a presença da mulher nas redondezas e, por isso, deixou o local e chamou a PM.

A mulher se rendeu aos policiais e foi levada pelo Samu. Ela estava com uma arma de airsoft (não letal) e negou que pretendia ferir o padre ou algum terceiro. Por isso, ela acabou liberada.

