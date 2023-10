Padrasto empresta carro para enteado e veículo é furtado em colégio

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, norte do Paraná, foi acionada na noite desta terça-feira (24) depois que um veículo foi furtado no estacionamento do Colégio Estadual Emílio de Menezes, na área central da cidade. O carro Fiat Uno Mile, de cor verde, estava sob os cuidados de um dos estudantes.

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, que foi registrado por volta das 22 horas, horário de saída dos alunos, o jovem teria ido para a escola dirigindo. No entanto, o automóvel pertence ao padrasto dele, que emprestou o carro para o enteado ir até o colégio nesta terça.

- LEIA MAIS: Jovem bate carro e destrói portão de casa em construção na região

continua após publicidade

O jovem contou que estacionou o Fiat Uno na rua, por volta das 19h30. Quando as aulas acabaram, ele voltou ao local e percebeu que o carro havia sido furtado. Segundo o B.O., as placas do automóvel modelo 97 são KDK-2A27. Todos foram orientados.

Siga o TNOnline no Google News