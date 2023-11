Padaria é alvo de assalto à mão armada em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Um estabelecimento comercial foi assaltado por criminosos armados no final da tarde de sábado (5) em Arapongas, no norte do Paraná.

O crime aconteceu em uma padaria localizada no cruzamento das ruas Batuquira e Saura Fogo, no Jardim Santo Antônio. As vítimas acionaram a Guarda Municipal e contaram que dois homens chegaram em uma moto preta.

Ainda segundo as vítimas, os suspeitos levaram todo o dinheiro do caixa, correspondente a aproximadamente R$ 500, e um celular.

A Polícia Militar também foi acionada. Equipes realizaram patrulhamento, mas os suspeitos não foram encontrados.

