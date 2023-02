Paciente que contraiu Monkeypox já está curado, diz saúde de Arapongas

Da Redação

foram confirmados mais 11 casos da doença no Paraná.

A Prefeitura de Arapongas informou, através da Secretaria Municipal de Saúde, que foi confirmado o primeiro caso de Monkeypox no município. Fernanda Golas, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, relata que se trata de um caso isolado e com exame coletado no início de janeiro. “Não temos mais nenhum caso suspeito. Provavelmente, essa contaminação ocorreu fora do município”, acrescenta Fernanda.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta quinta-feira foram confirmados mais 11 casos da doença no Paraná. Além de Arapongas, foram registrados casos em Curitiba (5), Campina Grande do Sul (1), Pinhais (1), São José dos Pinhais (1), Cascavel (1) e Toledo (1). Ao todo, o Paraná soma 299 diagnósticos positivos da doença, 1.218 descartados e 49 suspeitos, sem nenhum óbito. Dentre os casos confirmados, 284 são homens e 15 são mulheres. A faixa etária da maioria das confirmações abrange dos 20 aos 39 anos.

A Mpox é uma doença viral e a transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato com lesões de pele de pessoas infectadas. A infecção causa erupções que geralmente se desenvolvem pelo rosto e depois se espalham para outras partes do corpo. Os principais sintomas envolvem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfadenopatia, calafrios e fadiga.

