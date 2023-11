Paciente em surto pega faca e gera pânico em hospital de Arapongas

O caso aconteceu no Pronto Atendimento do Jardim Baroneza

Um paciente em surto psicótico pegou uma faca e gerou pânico no Pronto Atendimento 24 horas Alberto Esper Kallas, localizado no Jardim Baroneza, em Arapongas. A Guarda Municipal (GM) foi acionada para atender a ocorrência às 23h54 desta terça-feira (21) e, quando chegou no local, se deparou com quase toda a equipe médica do lado de fora por medo do homem.

continua após publicidade

Ainda sem entrarem no hospital, os colaboradores relataram que o paciente estava em posse de uma faca grande e, pelos barulhos, estaria quebrando tudo na parte interna da instituição de saúde. Dessa forma, os guardas municipais entraram no local e se depararam com o homem com uma faca de aproximadamente 15 centímetros.

- LEIA MAIS: Mais uma farmácia é furtada no centro de Apucarana

continua após publicidade

Foi dada voz de abordagem e, de acordo com o boletim de ocorrência, o paciente rapidamente soltou a faca. Ao ser questionado sobre a situação, ele relatou aos GMs que estava sendo seguido por pessoas armadas dentro do hospital. Ele foi medicado e se acalmou. Apesar das apurações iniciais, o homem não havia danificado a estrutura do Pronto Socorro.

Siga o TNOnline no Google News