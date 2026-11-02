Paciente é flagrado com maconha durante atendimento em Arapongas

Porção da droga foi achada nos pertences do homem pelos funcionários do hospital; ele confessou ter comprado o entorpecente em Rolândia

Um paciente que recebia cuidados médicos no pronto atendimento de um hospital de Arapongas (PR) foi flagrado com uma porção de maconha guardada entre os seus pertences pessoais. O caso foi registrado no final da noite deste domingo (1º), no bairro Santa Alice II.

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A Polícia Militar foi chamada pelos próprios funcionários do hospital, que encontraram o material suspeito enquanto o homem era atendido. Ao chegar à unidade de saúde, a equipe policial confirmou que se tratava de maconha e realizou a pesagem, que totalizou 4,6 gramas da droga.

Questionado pelos policiais, o paciente assumiu ser o dono do entorpecente e relatou que havia comprado o material na cidade vizinha de Rolândia.

A polícia recolheu a droga no local e o homem assinou um documento se comprometendo a comparecer à Justiça quando for convocado. Após os trâmites policiais, ele não precisou ser encaminhado à delegacia e permaneceu na unidade hospitalar para dar continuidade ao seu tratamento médico.