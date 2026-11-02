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DROGA

Paciente é flagrado com maconha durante atendimento em Arapongas

Porção da droga foi achada nos pertences do homem pelos funcionários do hospital; ele confessou ter comprado o entorpecente em Rolândia

Escrito por Da Redação
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Paciente é flagrado com maconha durante atendimento em Arapongas
Autor Droga totalizou 4,6 gramas - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um paciente que recebia cuidados médicos no pronto atendimento de um hospital de Arapongas (PR) foi flagrado com uma porção de maconha guardada entre os seus pertences pessoais. O caso foi registrado no final da noite deste domingo (1º), no bairro Santa Alice II.

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A Polícia Militar foi chamada pelos próprios funcionários do hospital, que encontraram o material suspeito enquanto o homem era atendido. Ao chegar à unidade de saúde, a equipe policial confirmou que se tratava de maconha e realizou a pesagem, que totalizou 4,6 gramas da droga.

Questionado pelos policiais, o paciente assumiu ser o dono do entorpecente e relatou que havia comprado o material na cidade vizinha de Rolândia.

A polícia recolheu a droga no local e o homem assinou um documento se comprometendo a comparecer à Justiça quando for convocado. Após os trâmites policiais, ele não precisou ser encaminhado à delegacia e permaneceu na unidade hospitalar para dar continuidade ao seu tratamento médico.

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ARAPONGAS ENTORPECENTES maconha POLICIA MILITAR pronto atendimento SAÚDE
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