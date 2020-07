Paciente de 105 anos se recupera de Covid-19 em Arapongas

Continua após publicidade

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou nesta segunda-feira (15) que mais dois casos de coronavírus (Covid-19) foram confirmados na cidade. Agora, a cidade chega a 107 casos. A Secretaria informa que um deles é um homem, de 105 anos.

Ele foi internado na Santa Casa, no dia 6 de junho, com diarreia e foi testado para Covid-19. O resultado saiu no dia 14 de junho e teve alta hospitalar em bom estado geral. Permanece em isolamento domiciliar. Familiares são rastreados.

O outro caso é uma mulher, de 63 anos, que passou pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no dia 6 de junho, com queixa de cefaleia, perda do paladar, fraqueza muscular e histórico de contato com caso positivo. Ficou internada na Santa Casa por alguns dias, já recebeu alta e hoje encontra-se em isolamento domiciliar.