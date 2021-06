Paciente da UTI geral também testa positivo no Honpar

Continua após publicidade

Depois de suspender temporariamente o atendimento do Pronto Socorro Geral do Hospital Norte do Paraná (Honpar), por conta de um paciente que testou positivo para a Covid-19, uma das Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) geral também precisou ser isolada, depois que um paciente internado testou positivo para a doença. Os casos foram registrados nesta terça-feira (08).

Segundo Mirian Manseira, Chefe da Seção de Regulação, Auditoria, Controle e Avaliação da 16ª Regional de Saúde (RS), um paciente de cirurgia cardíaca, internado na UTI, testou positivo para coronavírus. “Ele estava internado com outros 16 pacientes que ficaram isolados na ala e foram testados para Covid. Todos os resultados foram negativos. Já o paciente positivado foi transferido para a UTI de tratamento da Covid-19”, informou.

No caso do Pronto Socorro Geral, Miriam explica que a paciente positivada deu entrada com insuficiência cardíaca e ficou internada em ala com outros nove pacientes que passarão por exames para detecção de coronavírus.

A Chefe de Regulação da 16ª RS explica que durante o período em que o atendimento do PS estiver suspenso, o Honpar receberá somente os casos com gravidade elevada. “Os casos de pacientes de alta complexidade graves, com risco de morte iminente serão recebidos pelo HONPAR, e serão internados nas UTIs, conforme os leitos forem ficando vagos. Os demais hospitais da rede estarão dando suporte, tanto a Santa Casa de Arapongas como Hospital da Providência”, disse.

“A redução nos encaminhados (para o Honpar) é para tentar controlar o fluxo de pacientes até que se tenha certeza de que as pessoas em vigilância não se contaminaram. A medida é para reduzir a chance de novas contaminações e prevenir um surto no hospital”, finalizou Miriam.

O atendimento do PS do hospital está previsto para retornar na próxima sexta-feira, dia 11.