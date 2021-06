Paciente com Covid-19 morre na UPA de Arapongas

Continua após publicidade

Um homem que não teve a idade revelada morreu na noite desta quarta-feira (09) enquanto recebia atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arapongas, no Jardim Caravelli.

De acordo com informações obtidas no local, o homem estava positivado com a Covid-19 e teria chegado dirigindo o próprio carro, com muita falta de ar. Ele recebeu atendimento médico, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

Nesta quarta-feira, a secretaria de Saúde de Arapongas confirmou 115 novos casos de coronavírus e outros 2 óbitos pela doença. No total, a cidade acumula 18.746 casos e 465 óbitos pela doença.