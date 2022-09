Outubro Rosa: confira a programação para a cidade de Arapongas

Da Redação

Ao longo do mês, serão desenvolvidas atividades nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s)

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, contará com um cronograma especial de ações voltadas para a prevenção ao Outubro Rosa – campanha dedicada para a conscientização e prevenção do câncer de mama e colo do útero pelo diagnóstico precoce e tratamento imediato.

Ao longo do mês, serão desenvolvidas atividades nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), com consultas, solicitações de exames gratuitos e palestras.

A abertura da campanha inicia com a Caminhada Rosa, neste sábado (1º), a partir das 9h – com concentração na Praça Mauá, seguindo até a Praça do Santuário Nossa Senhora Aparecida (Igreja Matriz).

“Queremos mobilizar toda a população, alcançando o maior número de mulheres, reforçando a importância dos exames preventivos”, garante o secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil.

O ato do dia 1º de Outubro marcará também o lançamento da campanha Novembro Azul, movimento em prol da saúde do homem, estimulando o público masculino para a atenção à saúde, com a conscientização sobre a importância da prevenção de doenças, principalmente com foco no câncer de próstata.

Programação

04/10 (terça-feira)

UBS Santo Antônio (R. Batuquira, 550 - Vila Sampaio) – Das 17h às 21h

Coleta de preventivo (deverá ser agendado previamente), mamografia, teste rápido e consulta médica (deverá ser agendado previamente);



05/10 (quarta-feira)

UBS LORI (R. Tucanos, 1810 – Centro) – Das 13 às 21h

Agendamento de exames preventivos e solicitação de mamografia;



05/10 (quarta-feira)

UBS ARAUCÁRIA (Rua Sairá Dourada n° 390), às 18h

Palestra com fisioterapeuta;



05/10 (quarta-feira)

UBS SÃO JOÃO (R. Maina, 49 - Vila Vicentini), Das 18h às 21h

Diversas atividades para as mulheres;



07/10 (sexta-feira)

UBS CAMPINHO (Rua Tipiu, 1810 – Campinho) – Das 17h às 21h

Coleta exames preventivos e solicitação de mamografia;



08/10 (sábado)

UBS BANDEIRANTES (R. Mergulhador, 690 - Jardim Bandeirantes) – Das 13h às 17h

Diversas ações para mulheres;



08/10 (sábado)

UBS TROPICAL (R. Dançarino, s/n - Conj. Tropical) – Das 9h às 16h

Diversas ações para mulheres;



08/10 (sábado)

UBS ULISSES GUIMARÃES (R. Furriel, 180 - Jardim Baronesa) – Das 9h às 16h

Coleta de preventivo (deverá ser agendado previamente) e solicitação de mamografia;



14/10 (sexta-feira)

UBS BANDEIRANTES (R. Mergulhador, 690 - Jardim Bandeirantes), das 17h00 às 20h15

Diversas ações para as mulheres;



15/10 (sábado)

UBS ÁGUIAS (R. Biguá Una, s/n - Conj. Águias) – Das 8h às 16h

Coleta de exames preventivos, exame das mamas, solicitação de mamografia, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e atendimento médico;



15/10 (sábado)

UBS SÃO JOÃO (R. Maina, 49 - Vila Vicentini), Das 8h às 16h

Diversas atividades para as mulheres;



De 17/10 (segunda-feira) a 21/10 (sexta-feira)

UBS ARAUCÁRIA (Rua Sairá Dourada n° 390) – Das 07h30 às 11h30

Diversas ações para as mulheres;



18/10 (terça-feira)

UBS LORI (R. Tucanos, 1810 – Centro), das 17h às 21h

Agendamento de preventivo e mamografia;



19/10 (quarta-feira)

UBS GUADALUPE (Av. Gaturamo, 1000 - Jardim Aeroporto), Das 17h00 às 21h00

Diversas ações para as mulheres;



19/10 (quarta-feira)

UBS BANDEIRANTES (R. Mergulhador, 690 - Jardim Bandeirantes), das 17h às 20h15

Diversas ações para as mulheres;



20, 27 e 29/10 (quintas-feiras e no sábado)

UBS PANORAMA ( R. Carrancho, 183 - Jardim Panorama), das 17h às 21h

Diversas ações para as mulheres;



22/10 (sábado)

UBS GUADALUPE (Av. Gaturamo, 1000 - Jardim Aeroporto), Das 9h às 16h

Diversas ações para as mulheres;



22/10 (sábado)

UBS ARAPONGUINHA (R. Iratauá, 781 - Vila Araponguinha), Das 8h00 às 15h

Diversas ações para as mulheres;



22/10 (sexta-feira)

UBS PADRE CHICO (R. Águias, 1369 - Jardim Europa) – Das 8h às 14h

Diversas ações para as mulheres;



22/10 (sexta-feira)

UBS COLUMBIA (R. Pato Bravo, 420 - Jardim Columbia III), das 8h00 às 15h

Diversas ações para as mulheres;



22/10 (sábado)

UBS SAN RAPHAEL (R. Maitaca Roxa, 400 - Conj. San Raphael), das 8h às 16h

Aferição de sinais vitais; orientações sobre câncer de mama e útero; testes rápidos (das 8h às 12h); avalições clínicas, solicitação de mamografia;



22/10 (sábado)

UBS SÃO BENTO (R. Dancador Estrela, 202 - Jardim Alto da Boa Vista), Das 07h30 às 11h30

Solicitação de mamografia, exames preventivos e teste rápido;



22/10(sábado)

UBS SÃO VICENTE (R. Tico Tico, 510 – Centro), Das 8h às 16h30

Diversas ações para as mulheres;



27/10 (quinta-feira)

UBS SAMPAIO (R. Ema, 249 - Vila Sampaio), Das 17h às 21h30

Diversas ações para as mulheres;



29/10 (sábado)

UBS BANDEIRANTES (R. Mergulhador, 690 - Jardim Bandeirantes), das 8h às 10h45/das 13h às 15h30

Diversas ações para as mulheres;



29/10 (sábado)

UBS CENTAURO (R. Mutum Poranga, 289 - Conj. Centauro), Das 8h às 11h30/das 13h às 17h

Exames preventivos, solicitação de mamografia, PA, HGT, vacinação, teste rápido, consulta médica para as mulheres trabalhadoras (período da tarde), orientações odontológicas, design de sobrancelhas, ações com fisioterapeuta;



31/10 (segunda-feira)

UBS DEL CONDOR (R. Jacuguacu, 88 - Conj. Flamingos), após às 18h

Exames preventivos, solicitação de mamografia, teste rápido, PA, HGT e orientações odontológicas.



Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

