Outubro Rosa: Ações preventivas e bingo acontecem em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou ao longo deste mês de outubro diversas ações do movimento Outubro Rosa, dedicado à saúde das mulheres.

Nas últimas semanas, as Unidades Básicas de Saúde (UBS's) e o Centro Integrado da Saúde Mulher (Cisam) contaram com atendimentos especiais, para a conscientização e prevenção do câncer de mama e colo do útero pelo diagnóstico precoce e tratamento imediato

Na reta final da campanha, as atividades continuam. Os atendimentos de prevenção, cuidados, combate e orientações seguem de maneira permanente em toda a Rede de Saúde. Confira:





UBS Lori

R. Tucanos, 1810 - Centro

DIAS: 26/10 e 27/10

HORÁRIO: Das 17h às 21h

ATENDIMENTOS: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.





UBS Águias

R. Biguá Una, s/n - Conj. Águias

DIAS: 20/10 e 27/10

HORÁRIO: Das 17h às 21h

ATENDIMENTOS: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.





UBS Petrópolis

Rua Pato Mergulhador, 280 - Conj. Petrópolis

DIAS: 16/10 e 30/10

HORÁRIO: Das 8h às 16h

ATENDIMENTOS: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.





UBS Primavera

Rua Vanaquia, 251, Jardim Primavera

DIAS: 21/10 e 27/10

HORÁRIO: até às 21h

ATENDIMENTOS: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.





UBS Tropical

R. Dançarino, s/n - Conj. Tropical

DIA: 30/10

HORÁRIO: das 08h30 às 16h

ATENDIMENTOS: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.





UBS Bandeirantes

R. Mergulhador, 690 - Jardim Bandeirantes

DIAS: 15/10, 21/10 e 27/10

HORÁRIO: Das 17h às 20h

ATENDIMENTOS: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.





CISAM

Todas as quartas-feiras do mês de outubro, o Cisam fará atendimentos das 18h às 21h. Serão feitos exames preventivos e agendamento para mamografia. O Cisam está localizado na Av. Gaturamo, 950 - Jardim Aeroporto. Telefone para contato: 3902- 1330.

Bingo

Nesta quarta-feira, 26, o tradicional bingo das mulheres será realizado, a partir das 18h30.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

