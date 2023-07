Ossada humana é encontrada próximo a parque industrial em Arapongas

As autoridades trabalham com a hipótese de que a ossada seja de um homem

Equipes da Polícia Militar (PM) e da Guarda Municipal (GM) de Arapongas, norte do Paraná, foram mobilizadas por volta das 11h desta quarta-feira, dia 26 de julho, após uma ossada humana ser encontrada em um terreno que fica no final da Rua Guaratinga, no Parque Industrial. O fato ocorreu próximo às obras de construção do Instituo Federal do Paraná (IFPR).

As autoridades foram solicitadas após um funcionário da prefeitura se deparar com o corpo. O trabalhador realizava um serviço de roçagem no local e acabou passando com o trator que conduzia sobre uma bicicleta. Ao averiguar a situação, notou sobre o que se tratava.

A bicicleta de cor preta estava ao lado dos restos mortais. Ainda não se tem a identificação da pessoa, mas, conforme informações extraoficiais, existe a hipótese de que seja um homem, por conta de alguns itens que foram encontrados junto ao corpo, como a roupa utilizada, uma botina de trabalho, boné, entre outros.

Agentes da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) devem comparecer ao local em breve para recolher os restos mortais e dar início ao processo de identificação da vítima. Na sequência, uma investigação deve ser realizada para apurar o que houve.

