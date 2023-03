Orquestra 'Ladies Ensemble' se apresenta em Arapongas nesta terça

Da Redação

Ladies Ensemble é a 1ª orquestra apenas de mulheres no Brasil

O palco do Cine Teatro Mauá, de Arapongas, recebe nesta terça-feira (21) a apresentação da orquestra feminina "Ladies Ensemble", a primeira orquestra formada só por mulheres no Brasil. O grupo reúne musicistas de diferentes idades, vertentes, influências e inspirações. A iniciativa é do Sesi Cultura Paraná.

Em turnê por cinco cidades do interior, a orquestra traz um novo repertório como presente para a comunidade do Norte do Estado, em referência ao mês da mulher. Foram incluídas no repertório duas peças da pianista, compositora e maestra, Chiquinha Gonzaga (1847–1935). Serão duas composições apresentadas em conjunto: “Lua Branca” e “Corta Jaca”.

Os ingressos são gratuitos e estarão disponíveis para retirada na portaria do Cine Teatro Mauá, a partir das 18h30, nesta terça-feira (21). Haverá também a oportunidade de contribuição voluntária, com doação de 1kg de alimento não perecível.

SERVIÇO

Sesi Cultura Paraná apresenta: "Sinfonia para as Indústrias", com orquestra Ladies Ensemble:

21 de março, terça-feira, 19h30;

Arapongas (PR) – Cine Teatro Mauá - R. Uirapuru, 55 – Centro;

Informações: (43) 98808-7802;

Classificação indicativa – 10 anos.





Fonte: Prefeitura de Arapongas.

