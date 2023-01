Oportunidade: Veja as vagas de emprego disponíveis em Arapongas

Da Redação

Agência do Trabalhador de Arapongas divulga as vagas de emprego disponíveis nesta semana

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulga as vagas de emprego disponíveis nesta semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas, localizada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8 horas às 13h30.

Veja as vagas:

Ajudante de carga e Descarga



Ajudante de Motorista



Alinhador de Pneus



Auxiliar de Estufas - Área Rural



Auxiliar de Produção Serviços em Granja; Área Rural



Auxiliar de Produção Indústria Embalagens / Empresa em Sabáudia (Vaga Masculina)



Auxiliar de Produção/ Indústria Química (Vagas Masculina) –



Auxiliar de linha de Produção



Indústria de Colchões e Travesseiros (Vaga Feminina e Masculina)



Auxiliar de Produção /com CNH para Caminhão/ serviços em granja em Área Rural (condutor rolon, caminhão canguru com CNH C D ou E)



Auxiliar nos serviços de Alimentação Lanchonete



Auxiliar de linha de Produção Resíduos Briquetes/ Turno da Noite das 22h10 às 07h10 (Vaga Masculina)



Auxiliar de linha de Produção - Serra Fita/ Indústria serviços de Alimentação (Vagas Masculina)



Auxiliar de Produção II - Setor Embalagem/ Expedição - Industria de Alimentação (Vagas Feminina e Masculina)



Auxiliar de Produção/ 5x1 Indústria de alimentos (Vaga masculina ou Feminina)



Auxiliar de Produção / Manutenção. Trabalhar com manutenção de máquinas padronizadoras de Ovos (Vaga Masculina ou Feminina)



Ajudante Geral de Obra / Construção Cadeia Pública Arapongas (Vaga Masculina)



Auxiliar de Produção Indústria de Acessórios Plásticos (Vaga Masculina)



Auxiliar de Produção/ limpeza em obras de Construção



Auxiliar de Linha de Produção/ Jovem Aprendiz (Masculino)



Auxiliar de Linha de Produção/ Indústria de Doces – (Vaga Masculina)



Auxiliar de Linha de Produção 5x1/ Indústria de Alimentos - Vaga masc. e Feminina



Auxiliar de Produção Indústria Ração (Vaga Masculina)



Auxiliar de Produção Indústria de Móveis (Vagas Masculina)



Açougueiros



Ajudante de Açougueiro



Alinhador de Pneus



Analista de Contabilidade

-Almoxarife – Para atuar em Sabáudia (Vaga Masculina

- Armazenista

- Auxiliar Técnico de Montagens para produtos de Limpeza/ Ter conhecimento com hidráulica. Obter CNH B

- Assistente de Compras

- Controle de Qualidade / Jornada 5x1 Serviços relacionados ao controle de qualidade como: inspeção e produto acabado (Vaga Masculina ou Feminina)

- Auxiliar de Logística

- Analista de RH - Ter experiência com folha de pagamentos, cartão ponto , rescisões, férias, comissão e toda rotina do departamento de Rh. (Vaga Feminina ou Masculina)

- Auxiliar Administrativo - Atuar no setor de compras cotação de preços (Vaga Feminina ou Masculina)

- Auxiliar Administrativo - Ter CNH AB / Atividades de escritório interno e externo

- Auxiliar de Escritório - Faturamento

- Auxiliar de Escritório - Conhecimento básico de Excel / Planilhas, Área Rural -Vaga feminina ou Masculina

- Auxiliar de Escritório (Vaga para Jovem Aprendiz 18 a 23 anos) Indiferente homens ou Mulheres. Não pode ter tido registro em carteira / Homens: necessária liberação serviço militar.

- Auxiliar de Escritório - Ter conhecimento com Word Excel/ será um diferencial cursando ciências contábeis.

- Auxiliar de Cozinha

- Auxiliar Financeiro

- Auxiliar de Faturamento

- Auxiliar de Limpeza 12x36

- Auxiliar Técnico Controle de Qualidade

- Auxiliar de Logística

- Auxiliar de mecânico Suspensão e freio

- Auxiliar Mecânico de Motos

- Auxiliar Pintor de Automóveis

- Balconistas

- Carregamento

- Camareira Hotel

- Chapeiro Montagens de Lanches

- Caseiro

- Conferente: Conferir quantidades, avarias e validade na entrada, saída e separação de produtos com coletor de dados.

- Costureiras de Estofados

- Cozinheira

- Cortadeira

- Conferente de Mercadorias

- Colador de Espumas em poltronas

- Cuidador de Idoso - supervisionar e realizar cuidados complementares a idosos

- Dessossador

- Eletricista Industrial

- Eletricistas -Ter Nr10 Nr33 e 34 , Curso eletrotécnico e disponibilidade para viagens

- Eletrotécnico

- Empregada Domesticas com referências

- Encarregado de Produção

- Encarregado Administrativo

- Espumador de sofás e poltronas

- Estoquistas

- Fiscal de Caixa

- Funileiro

- Garçons (Masculino e Feminino)

- Gerente de Restaurante e Lanchonete (Masculino)

- Gerente de Posto Combustível (Masculino)

- Instalador de Painéis/ A VAGA É PARA AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE PAINEL DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAÍCA / TER CURSO TÉCNICO.

- Instrutor Curso de Farmácia

- Laminador

- Latoeiro

- Lubrificador de Automóveis

- Marceneiros

- Mecânico de Automóveis

- Mecânico de Máquinas Pesadas/ Irá atuar com mecânica de máquinas pesadas (Agrícolas). Requisitos: conhecimentos de mecânica de Máquinas pesadas (Agrícolas), principalmente sistema de Hidráulica; Curso de Mecânica de máquinas será um diferencial.

- Mecânico de ar Compressores

- Mecânico Industrial: Atuar com manutenção de maquinário moveleiro no geral, interpretação de diagrama elétrica e inversor de frequência

- Mecânico Diesel

- Mecânico de Manutenção de Caminhão a Diesel

- Mecânico de Freios e Suspensão

- Montador de Pneus

- Montador Industrial

- Montador de Automóveis

- Montador de Estruturas de Estofados

- Montador de Estruturas Metálicas

- Montador de Pré-Moldados

- Motorista Bi trem

- Motorista de Carreta

- Motorista de Caminhão / Ter curso do Mopp

- Operadores de Caixa - Atuar em supermercados (Vaga Feminina e Masculina)

- Operadora de Caixa - Atuar em loja do Comércio (Vaga Feminina)

- Operador de Câmara Fria

- Operador de Pá Carregadeira

- Operador de Máquina/ Fabricação de Limpeza

- Operador Coladeira de Borda

- Operador destopadeira/extrusora

- Operador de Máquina Embalagem/ Indústria Moveleira

- Operador de Máquina/ Embalagem Indústria de Alimentos

- Operador de Caldeira

- Operador de Empilhadeira

- Operador de Furadeiras

- Operador de Pintura linha U.V

- Operador de Máquina de Serraria

- Operador de Máquina Terraplanagem

- Operador de Produção

- Panfleteiros

- Pedreiros para Obras

- PCP

- Pintor Automotivo

- Pintor de Obras

- Promotor de Rota Merchandising (Ter veículo Próprio)

- Recepcionista de Hotel / Vaga Masculina

- Recepcionista de Hotel / 12x36 das 07h às 19h - Preferencialmente Vaga Masculina

- Repositores de Supermercados

- Separador de Mercadorias

- Serralheiros

- Servente de Obras

- Soldadores

- Subgerente de Supermercados

- Supervisor Comercial

- Tapeceiros de Estofados

- Tapeceiros (Colador)

- Tapeceiros Sofás e Poltronas

- Torneiro Mecânico

- Técnico Manutenção de Informática

- Vendedores Internos/ Comercio Geral (Vagas Feminina e Masculina)

- Vendedores Externos (Vagas Feminina e Masculina)

- Visitador Sanitário Domiciliar

- Zeladora (Vagas Feminina)

